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Экономика ФРГ сократилась в январе-марте рекордными темпами с 2009 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года экономика Германии сократилась на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года, по окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Падение ВВП страны стало максимальным с первого квартала 2009 года.

Экономический кризис

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 2,3%.

Результаты совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с ожиданиями аналитиков.

Несмотря на то, что коронавирус не имел существенного влияния на экономику в январе-феврале, экономические последствия пандемии стали достаточно ощутимы уже в первом квартале, отмечает Destatis.

Потребительские расходы сократились на 3,2% в квартальном выражении, капиталовложения бизнеса в оборудование - на 6,9%. Государственные расходы и инвестиции в строительный сектор оказали стабилизирующий эффект на экономику и предотвратили еще более существенное падение ВВП.

Объем внешней торговли страны в отчетный период также сократился. По предварительным данным, экспорт снизился на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, импорт - на 1,6%.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Германия коронавирус Destatis

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