Следующим командиром МКС станет американец Крис Кэссиди

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Астронавт НАСА Крис Кэссиди сменит российского космонавта Олега Скрипочку на посту командира МКС, сообщил руководитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов Дмитрий Жуков.

"Бортинженер-2 транспортного пилотируемого корабля, командир МКС-63 Кристофер Кэссиди, НАСА, США", - сказал Жуков, представляя участников онлайн-пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-16, отправляющегося на МКС.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к МКС запланирован на 9 апреля в 11:05 по Москве с космодрома Байконур. Экипаж корабля состоит из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также Кэссиди. В дублирующий экипаж входят россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

Подготовка к старту проходит в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходят постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж "Союза МС-16" отправится без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогут попасть на космодром. Не смогут посетить Байконур и журналисты.

Нынешний экипаж станции в составе россиянина Олега Скрипочки, а также американцев Джессики Меир и Эндрю Моргана должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

Коронавирус привел к снижению активности в деятельности ракетно-космических компаний. В частности, НАСА приостановила реализацию ряда проектов и вывела часть сотрудников на удаленную работу дома, а Гвианский космический центр объявил о временном прекращении всех пусковых программ.