Премьер Армении заявил о преодолении пика распространения коронавируса в стране

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Армения преодолела пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, считает премьер-министр Никол Пашинян.

"Сегодня у нас 28 новых случаев из проведенных 311 тестирований. С выздоровлением выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших - 114, в больницах остаются - 758. Около 90% пациентов даже не имеют температуры", - написал Пашинян в своем фейсбуке.

Если данная тенденция продолжится, это будет означать, что республика преодолела пик коронавируса, отметил премьер Армении. Он напомнил, что больше всего новых случаев коронавируса в стране было выявлено 31 марта (50) и 2 апреля (93).

Пашинян также сообщил, что скончавшемуся в среду пациенту было 93 года, он страдал также онкологическим заболеванием.

По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении в среду достигло 881.