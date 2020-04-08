В Сингапуре из-за коронавируса крыши парковок превратят в фермерские угодья

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сингапура, опасаясь ухудшения ситуации с поставками продовольствия из-за коронавируса, планируют наращивать собственное производство сельскохозяйственной продукции, в том числе путем превращения крыш многоуровневых автомобильных парковок в фермы, сообщает британское издание The Guardian.

"Нынешняя ситуация с COVID-19 подчеркивает необходимость местного производства продовольствия, что является частью стратегии Сингапура по обеспечению продовольственной безопасности", - цитирует издание выдержки из заявления местных властей.

The Guardian напоминает, что собственное производство Сингапура покрывает лишь 10% его потребностей в продовольствии. Между тем, ограничения на перемещение населения, введенные из-за COVID-19, нанесли ущерб системам поставок продуктов питания, в связи с чем в стране опасаются возможных перебоев в поставках продовольствия и роста цен.

Согласно планам правительствам, грант в размере $21 млн будет выделен с целью поддержать производство яиц, рыбы, листовых овощей, а также для поиска пустующих промышленных зон для их перепрофилирования под фермерские угодья.

Также власти объявят на следующей неделе тендер на создание на крышах многоэтажных автомобильных парковок сельскохозяйственных участков. Вместе с тем, отмечает газета, власти уверяли население, что Сингапур располагает достаточными продовольственными запасами.

Ранее в апреле главы сразу нескольких международных организаций предупредили, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 грозит перебоями с поставками продовольствия в мире, если правительства разных стран не смогут предпринять правильные действия. С такими предупреждениями выступили глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу и глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

Западные СМИ уточняли, что в данный момент проявилась зависимость сельскохозяйственного производства в некоторых странах от притока иностранной рабочей силы. Так, выращивание многих культур в США оказалось под угрозой из-за нехватки сезонных рабочих из Мексики, приезжающих на заработки в США. Аналогичные явления наблюдаются в Западной Европе, которая полагается на рабочих из Северной Африки и стран Восточной Европы, поясняли СМИ.