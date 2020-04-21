Сингапур продлил карантин до 1 июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Сингапура продлило общенациональный карантин до 1 июня, объявил в телеобращении премьер-министр Ли Сянлун. За минувшие сутки в Сингапуре выявили 1111 новых случаев заражения коронавирусом, их число достигло 9125.

Ранее предполагалось, что карантин продлится с 7 апреля по 4 мая. Этот режим предусматривает самоизоляцию для граждан и остановку работы большинства предприятий и учебных заведений.

Премьер отметил, что большинство новых случаев зафиксированы у мигрантов, проживающих в общежитиях. Их выявили благодаря массовому тестированию.