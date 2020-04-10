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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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За сутки в материковом Китае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинции Гуандун - три, Хэйлунцзян - один), говорится на сайте Госкомздрава КНР.

В четверг в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Инцидент произошел в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 336 человек, зарегистрировано 81 тыс. 907 случаев заболевания, из них 1 тыс. 141 - ввезенных из-за границы.

За 9 апреля в стране было выявлено 47 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 14 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 097 бессимптомных больных, в 349 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 116 человек, состояние 144 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 398 случаев заболевания: в Гонконге - 9673 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 380 (пять случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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