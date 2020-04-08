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У 25 граждан КНР, вернувшихся из Москвы, выявили коронавирус

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен еще у 25- граждан Китая, прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы транзитом через Владивосток, сообщило Генконсульство России в Харбине во "Вконтакте".

Пандемия коронавируса

"За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 у въехавших из-за границы. Все они граждане КНР, прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, перешли пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ в период с 30 марта по 4 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общее число ввозных случаев коронавирусной инфекции в провинции стало 87. Среди заразившихся нет граждан России.

"За последние сутки в Хэйлунцзяне диагноз бессимптомного заражения коронавирусом поставлен 86 больным. Все они граждане КНР и приехали из России", - говорится в сообщении.

Всего в провинции зафиксировано 146 случаев бессимптомного течения болезни (144 у приезжих из-за рубежа, два - у местных больных).

Генконсульство обращает внимание, что китайская сторона отдельно ведет учет подтвержденных случаев заражения и бессимптомных больных, поэтому одни и те же люди могут учитываться в обеих группах.

Всего за прошедшие сутки в материковом Китае было выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, 59 оказались "импортированными" из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР.

В стране скончались два ранее заболевших пациента, общее число жертв коронавируса достигло 3 333, выявленных случаев заражения - 81 802. В больницах на лечении остаются 1 190 человек. Более 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

Как сообщалось, Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в Правительство РФ с просьбой отправлять граждан КНР из Москвы на родину чартерами. Также все пассажиры рейсов Москва-Владивосток по решению властей Приморья будут отправляться на 14-дневный карантин.

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Китай Россия Владивосток

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