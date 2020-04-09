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Генсек ООН ответил на критику в адрес ВОЗ

Генсек ООН ответил на критику в адрес ВОЗ
Антониу Гутерриш
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на критику работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции призвал пока что не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу, а проявить единство в борьбе с распространением коронавируса.

"Сейчас время для единства - для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", - приводит агентство Associated Press слова генсека ООН.

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.

Гутерриш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

Его слова последовали после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике то, как ВОЗ борется с коронавирусом.

В ночь на среду Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование. "Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.

При этом ранее Трамп неоднократно говорил, что в настоящее время у США нет проблем в работе с Китаем по теме коронавируса. Его основная претензия к Пекину в данном случае заключается в том, что китайские власти, по мнению Трампа, длительное время скрывали вспышку коронавируса на своей территории.

ООН ВОЗ коронавирус

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