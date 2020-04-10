Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Страны ОПЕК+ договорились об условиях снижения добычи нефти. Снижение должно начаться уже в мае. Договоренность вступит в силу, если ее поддержит Мексика.

– Минэкономразвития обновит критерии для системообразующих компаний. В новом перечне останутся компании, важные для своих отраслей. Потребность в обновлении появилась после попадания в список букмекерской компании.

– Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн. США оказались на первом месте по этому показателю. В китайской провинции Хубэй, где зародился вирус, почти удалось его победить.

– Россия снизит добычу нефти на 1,8 млн б/с в случае сделки с ОПЕК. В ночь на пятницу прошли переговоры стран ОПЕК+ о снижении добычи. Они не смогли принять окончательное решение из-за отказа Мексики.