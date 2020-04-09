Минэкономразвития обновит критерии для системообразующих компаний

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в пятницу представит новые критерии отнесения компаний к числу системообразующих, сказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с ходом работы над перечнем таких компаний.

Новые критерии рассмотрит правительственная комиссия под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями заинтересованных ведомств. Затем она уточнит список системообразующих компаний. Нынешний перечень составлялся на основании параметров, утвержденных в 2015 году. Среди них годовая выручка, размер налоговых отчислений за последние три года и численность персонала на основании данных ФНС.

Новые критерии сформируют на основе конкретных параметров, определяющих значимость предприятия для отрасли. Из слов источника следует, что перечень компаний утвердят после 10 апреля. Возможно, на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что итоговый список системообразующих предприятий РФ для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований может быть утвержден 10 апреля на правительственной комиссии.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут отслеживать и по необходимости оказывать поддержку. В этот перечень вошло 646 компаний, но сейчас идет его доработка.

Например, букмекерская контора "Фонбет", оказавшаяся первым представителем своей отрасли в списке системообразующих организаций РФ, может лишиться места в перечне. Рассмотреть вопрос об исключении ООО "Ф.О.Н." из списка системообразующих попросил Минфин, сообщил на этой неделе источник "Интерфакса", знакомый с соответствующим письмом ведомства от 6 апреля.

Список системообразующих предприятий – детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний оказались отрезаны от кредитных ресурсов и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций.

В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: соответствующее поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.

Присутствие в перечне дает возможность претендовать на государственную поддержку и мораторий на банкротство в ближайшие полгода.