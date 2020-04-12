Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти. Представители стран два часа беседовали о положении на рынке. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти, чтобы удержать цены.

– Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45. Жители коммуны Андерлехт протестуют против действий полиции, приведших к гибели молодых людей. Полицейские пытались задержать нарушителей режима самоизоляции.

– ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия. Экспортеры помогут обеспечить граждан едой на время самоизоляции. Запрет продлится до 30 июня.

– Глава СПЧ предложил вернуться к вопросу цифрового контроля после пандемии. Он предположил, что цифровой контроль граждан заинтересует чиновников и бизнес. В критической ситуации люди согласились почти на тотальный контроль.

– В Италии умерли 619 заразившихся коронавирусом. Врачам удалось снизить загруженность отделений реанимации. Всего в стране от вируса умерли более 19 тысяч человек.