Глава СПЧ предложил вернуться к вопросу цифрового контроля после пандемии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым вернуться к вопросу о введении контроля за гражданами после окончания ситуации с распространением коронавируса.

"Тема цифрового контроля непростая, опасная. В период эпидемии проблема безопасности выходит на первый план, граждане ради безопасности готовы согласиться на почти тотальный цифровой контроль, но возникает вопрос – а дальше что? Мы должны это серьезно обсуждать. Эпидемия закончится, бог даст, как выйти из сложившейся ситуации", – сказал Фадеев "Интерфаксу" в субботу.

Он полагает, что "многим не только среди чиновников, но и в бизнесе понравится развитие цифрового контроля".

"Мы и так сейчас находимся под пристальным вниманием гаджетов, компьютеров, соцсетей, уже и так каждая транзакция фиксируется электронными системами, если еще каждого будут распознавать на улице камеры... Поговаривают об отмене в ближайшее время наличных денег. Тема цифрового контроля очень серьезная, сейчас не думаю, что время это обсуждать, сейчас повестка дня вся ориентирована на борьбу с эпидемией, но через месяц-два надо обязательно будет к ней вернуться", – подчеркнул глава СПЧ.