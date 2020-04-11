В Италии умерли 619 заразившихся коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Италии врачи за сутки зафиксировали 4 694 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, 619 пациентов скончались, сообщило управление гражданской обороны.

В общей сложности, в стране выявили свыше 152 тысяч случаев заражения, более 19 тысяч человек умерли.

Врачи отметили важную позитивную тенденцию: восьмой день подряд снижается загруженность отделений реанимации: сейчас в них лечатся 3 381 человек с COVID-19 – на 116 меньше, чем день назад.

Президент страны Серджо Маттарелла призвал сограждан продолжать соблюдать меры, ограничивающие перемещение.

Итальянским врачам помогают военные эпидемиологи из России. Они принимают заболевших и дезинфицируют помещения.