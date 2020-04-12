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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
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В Испании вновь отмечен рост суточной смертности от коронавируса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает El Pais.

Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19 - за предыдущие сутки умерли 510 человек с коронавирусом.

Общее число смертей достигло 16 972.

Количество случаев COVID-19 в Испании возросло с 161,8 тыс. до 166 тыс. Выздоровели более 60 тыс. человек.

Испания коронавирус

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