В Испании вновь отмечен рост суточной смертности от коронавируса
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает El Pais.
Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19 - за предыдущие сутки умерли 510 человек с коронавирусом.
Общее число смертей достигло 16 972.
Количество случаев COVID-19 в Испании возросло с 161,8 тыс. до 166 тыс. Выздоровели более 60 тыс. человек.