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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Премьер Испании заявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг заявил, что ситуация с коронавирусом в стране достигла пика и теперь кризис пойдет на спад.

"Мы достигли пика и теперь начинается спад", - сказал Санчес, выступая в парламенте страны.

Однако он отметил, что возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет "постепенным процессом".

"Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа (испанки - ИФ) в 1918 году", - отметил Санчес.

В Испании за последние сутки от осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID-19 скончались 683 человека. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции достигло 15 238.

С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 152 тыс. инфицированных, из которых выздоровели более 52 тыс. человек.

Испания коронавирус

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