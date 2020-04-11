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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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В Испании за сутки скончалось наименьшее с 23 марта число больных коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Испании за сутки зафиксировано 510 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает El Pais.

Это наименьший показатель с 23 марта 2020 года, когда за сутки умерли 462 человека.

По состоянию на 11 апреля в стране выявлено более 160 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19. 16 353 заболевших скончались, а почти 60 тыс. уже завершили курс лечения.

Как и в других странах, врачи отмечают, что реальное число заболевших наверняка намного выше, так как далеко не все переболевшие вирусом люди обращались за медицинской помощью.

Испания

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