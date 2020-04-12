Подруга Ассанжа сообщила, что они завели детей во время пребывания в посольстве Эквадора

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Юрист Стелла Моррис сообщила изданию Daily Mail, что она и основатель Wikileaks завели двоих детей во время его проживания на территории посольства Эквадора в Лондоне. Старшему сыну Гэбриэлу три года, младшему Максу - год.

Южноафриканская адвокат пояснила, что решила рассказать о детях Ассанжа, так как всерьез опасается за его здоровье из-за пандемии COVID-19. В настоящее время он отбывает заключение в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог.

Моррис боится, что заболевания коронавирусом основатель Wikileaks, испытывающий проблемы со здоровьем, уже не переживет.

Уголовное дело и укрывательство в посольстве

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.