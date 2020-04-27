Суд в Лондоне не сможет в мае провести слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Лондоне решил отказаться от планов провести в мае слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщают британские СМИ.

Судья Ванесса Барейтсер мотивировала это решение тем, что невозможно провести слушания в условиях, когда в стране действуют ограничительные меры. Стороны согласились с такой оценкой: адвокаты Ассанжа сказали, что не могут подготовиться к слушаниям, так как из-за действующих ограничений не имеют права встречаться с подзащитным. Юристы, представляющие США, заявили, что проводить заседания в суде в условиях, когда в Великобритании свирепствует коронавирус, небезопасно.

Изначально планировалось, что слушания возобновятся 18 мая в суде лондонского района Вулиджа и продлятся три недели, в ходе которых показания будут давать свидетели. Если бы этот график был соблюден, вердикт по вопросу экстрадиции был бы вынесен в течение лета. Теперь суду нужно определить, когда технически будет возможно провести слушания. СМИ отмечают, что ближайшее время, когда в суде будет свободно помещение для этих целей в течение трех недель подряд - ноябрь 2020 года.

К рассмотрению делу Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале. После протокольного подтверждения личности, дня рождения и возраста суд начал рассматривать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. По их совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Сейчас Ассанж отбывает заключение в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело. В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии США и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks публиковались материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу - Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Они отмечали, что он может умереть в тюрьме до суда из-за физиологических и психологических проблем, если ему не окажут срочную медпомощь.