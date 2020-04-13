Тест Бориса Джонсона на коронавирус оказался отрицательным

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализы на коронавирус COVID-19, прежде чем выписаться из больницы, они дали отрицательный результат.

Как сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию премьера, в настоящее время глава британского правительства находится в загородной резиденции Чекерс вместе со своей беременной невестой Кэрри Симондс.

Премьер все еще восстанавливается и пока не вернулся к работе. Представитель премьера отказался говорить, когда именно Джонсон начнет выполнять свои обязанности. Британские СМИ полагают, что речь идет о нескольких неделях, пока его замещает глава МИД Доминик Рааб.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. В ночь на 6 апреля Джонсон поступил в больницу. Неделю назад канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось и его перевели в палату интенсивной терапии.

12 апреля его выписали из больницы.