Бориса Джонсона выписали из больницы
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы.
Как сообщает Sky News со ссылкой на представителя Дауниг-стрит, пока глава правительства к исполнению служебных обязанностей не вернется.
Как ожидается, Джонсон продолжит лечение в резиденции в Чекерс.
Премьер поблагодарил всех врачей, лечивших его в больнице святого Томаса, и добавил, что его мысли - с теми, кого затронула эпидемия коронавируса.
Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. Вечером 5 апреля стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. Затем однако канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.
8 и 9 апреля в британских появились сообщения об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что главу кабмина перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
Пока премьер пока не работает, его замещает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.