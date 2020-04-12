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Бориса Джонсона выписали из больницы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы.

Как сообщает Sky News со ссылкой на представителя Дауниг-стрит, пока глава правительства к исполнению служебных обязанностей не вернется.

Как ожидается, Джонсон продолжит лечение в резиденции в Чекерс.

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Премьер поблагодарил всех врачей, лечивших его в больнице святого Томаса, и добавил, что его мысли - с теми, кого затронула эпидемия коронавируса.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. Вечером 5 апреля стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. Затем однако канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

8 и 9 апреля в британских появились сообщения об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что главу кабмина перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Пока премьер пока не работает, его замещает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Великобритания коронавирус Борис Джонсон

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