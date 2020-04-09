Китай пожелал США побороть вспышку коронавируса и не связывать его с КНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Китая выразили надежду на то, что американцы не станут политизировать пандемию коронавируса в мире и связывать ее с КНР, а также пожелал США как можно скорее победить COVID-19.

"Обвинения не избавят от вируса. Мы надеемся, что увидим победу американского народа над вспышкой коронавируса как можно скорее", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его цитируют западные СМИ.

Он отметил, что в Пекине надеются на то, что "американцы отвергнут попытки некоторых политиков политизировать пандемию, обвинять Китай и переносить общественное внимание на политические аспекты". Представитель ведомства не стал называть имена политиков.

Ранее и президент США Дональд Трамп, и госсекретарь Майк Помпео неоднократно критиковали Китай в связи с коронавирусом. По их мнению, Пекин слишком поздно стал информировать мировое сообщество о реальной опасности, которую представляет COVID-19.

Ранее сообщалось, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре.

По некоторым данным, первым в Китае забил тревогу 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян. В декабре 2019 года года он предупредил коллег в чате WeChat о появлении нового штамма вируса. Благодаря коллегам Ли Вэньляна эта новость быстро распространилась по соцсетям.

В начале января в Ухане медика задержала полиция за "распространение слухов". Его заставили подписать признание в том, что он нарушил закон и общественный порядок. В феврале врач скончался от коронавируса.