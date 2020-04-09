Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

Китай пожелал США побороть вспышку коронавируса и не связывать его с КНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Китая выразили надежду на то, что американцы не станут политизировать пандемию коронавируса в мире и связывать ее с КНР, а также пожелал США как можно скорее победить COVID-19.

"Обвинения не избавят от вируса. Мы надеемся, что увидим победу американского народа над вспышкой коронавируса как можно скорее", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его цитируют западные СМИ.

В миреПервое заражение коронавирусом в Хубэе датировали 17 ноябряПервое заражение коронавирусом в Хубэе датировали 17 ноябряЧитать подробнее

Он отметил, что в Пекине надеются на то, что "американцы отвергнут попытки некоторых политиков политизировать пандемию, обвинять Китай и переносить общественное внимание на политические аспекты". Представитель ведомства не стал называть имена политиков.

Ранее и президент США Дональд Трамп, и госсекретарь Майк Помпео неоднократно критиковали Китай в связи с коронавирусом. По их мнению, Пекин слишком поздно стал информировать мировое сообщество о реальной опасности, которую представляет COVID-19.

Ранее сообщалось, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре.

По некоторым данным, первым в Китае забил тревогу 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян. В декабре 2019 года года он предупредил коллег в чате WeChat о появлении нового штамма вируса. Благодаря коллегам Ли Вэньляна эта новость быстро распространилась по соцсетям.

В начале января в Ухане медика задержала полиция за "распространение слухов". Его заставили подписать признание в том, что он нарушил закон и общественный порядок. В феврале врач скончался от коронавируса.

Китай США коронавирус

Новости по теме

Новости

Экипаж корабля "Союз МС-16" перешел на борт МКС

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Россия направит помощь в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

"Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Саудовская Аравия в апреле нарастила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка
Пандемия коронавируса

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Airbus сократит производство самолетов на треть из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');