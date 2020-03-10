Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта из-за ослабления рубля к доллару и евро после падения цен на нефть, но на некоторых направлениях подорожание могут нивелировать акции и скидки авиакомпаний, связанные со снижением спроса из-за коронавируса, сообщили эксперты во вторник порталу "Интерфакс-Туризм".

Как пояснил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, обычно курс на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливается по понедельникам, но 9 марта был выходным днем, поэтому курс установлен во вторник и поменяется 12 марта.

"C 12 марта по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро - 82 руб., 1 доллар - 72,5 руб. На 11 марта продлен старый курс, поэтому пассажир, который планирует приобретение авиабилетов сегодня-завтра, может это сделать по старому курсу, который был установлен еще 4 марта - 1 евро 73,5 рубля, 1 доллар - 66,5 рублей", - сказал эксперт.

Горин также посоветовал желающим сэкономить пассажирам обращать внимание на спецпредложения авиакомпаний, многие из которых сейчас предлагают возвратные тарифы с оплатой соответствующего сбора. "Эти предложения связаны с эпидемией коронавируса и помогут спланировать путешествие с возможностью аннулировать билеты. Сейчас на рынке много предложений по доступной авиаперевозке", - добавил он.

В сервисе поиска билетов Aviasales "Интерфаксу" сообщили, что на стоимость перелета влияет множество факторов, и валютный курс - лишь один из них.

"Цены на авиабилеты меняются в зависимости от спроса и сезонности, состояния конкурентной среды, стоимости топлива и курса валют. На сегодняшний день спрос уже сократился из-за коронавируса. Одновременно с этим упали цены на нефть, что должно спровоцировать снижение цен на топливо. А значит, и на авиабилеты", - сказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12,796 рублей. "Судя по всему, наконец сказалось снижение спроса на зарубежные поездки в связи с распространением коронавируса. При этом перелеты во Францию подорожали на 16%, до 18,920 руб., а в Чехию - на 21,4%, до 12,823 руб. Но были направления, упавшие в цене: так, на 4% снизилась стоимость билета в Германию (12,979 руб.), на 5% - в Испанию (16,942 руб.) и на 11% - в Италию (12,038 руб.)", - добавил Дзенис.

В связи с этим, по его мнению, сложно сделать однозначный вывод, что авиабилеты подорожают. "Вероятно, некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют, как в примерах выше", - сказал эксперт.