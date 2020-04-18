Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко по российским тестам на COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, переданные Белоруссии, способны определить даже бессимптомных носителей.

Как говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в субботу, тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор", по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов.

"Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус.

В общей сложности, с февраля Россия поставила Белоруссии 14 тысяч тест-систем. И как подчеркнули в Роспотребнадзоре, "именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий".

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19.