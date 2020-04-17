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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Александр Лукашенко
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.

"Тесты - ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусный", - заявил Лукашенко, слова которого привел телеканал СТВ.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 граждан РФ, которые прибыли в Островец (Гродненская область) на строительство Белорусской АЭС, они были госпитализированы.

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что у группы строителей, которые находились на карантине повторное лабораторное тестирование дало положительный результат.

ГК "Росатом" уточнил, что это были специалисты из трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона "Росатома".

Белоруссия РФ Александр Лукашенко

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