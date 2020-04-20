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Трамп заявил, что более 4 млн человек в США протестировали на COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19.

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"Мы провели 4,1 млн тестов. Это в разы больше, чем в любой другой стране", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

США продолжают занимать первое место в мире по числу больных и умерших от COVID-19. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в стране на данный момент подтверждено 755 533 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 461 человек, вылечились 67 172. Сайт Worldometers сообщает о 763 083 инфицированных COVID-19, 40 495 умерших и 70 806 выздоровевших.

США Дональд Трамп коронавирус

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