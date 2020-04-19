Свыше 40 тысяч человек скончались от коронавируса в США

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 40 265 пациентов, свидетельствуют данные сайта Worldometer по состоянию на вечер воскресенья.

Общее число заразившихся в США - более 757 тыс. человек, почти 70 тыс. из них выздоровели.

Наиболее тяжелая ситуация в стране по-прежнему складывается в штате Нью-Йорк, там выявлена примерно треть от всех заболевших на территории США - 247 215 человек. При этом губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отметил, что суточное количество смертей в штате продолжает снижаться. По его данным, 18 апреля там умерли 507 пациентов с коронавирусом.

В ходе пресс-конференции в воскресенье губернатор отметил, что кривая, демонстрирующая уровень госпитализации, также снижается. Сейчас в больницах штата находятся более 16 тыс. человек.

"Если данные верны и если такая тенденция сохранится, то мы уже прошли высшую точку, и все показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся. Все будет зависеть от наших действий", - сказал он.

Куомо рассказал, что на следующей неделе в штате Нью-Йорк будут "очень активно" проводиться тесты на антитела, анализы возьмут у нескольких тысяч человек.

"Это впервые покажет нам, какой процент населения на самом деле заражен коронавирусом, и, по крайней мере, на короткое время обладает иммунитетом к этому вирусу", - отметил Куомо.

Ранее президент США Дональд Трамп оценивал общее количество смертей от COVID-19 примерно в 60 тыс. человек.

Несмотря на то, что США продолжают занимать первое место в мире по числу как инфицированных, так и умерших, Белый дом вечером в четверг представил трехэтапный план снятия антивирусных ограничений в стране и возвращения к нормальной экономической деятельности.