СМИ сообщили о начавшемся в США тестировании на антитела к коронавирусу

Анализ позволяет установить, болел ли человек когда-либо COVID-19, даже если у него не было симптомов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приступили к тестированию на антитела к коронавирусу, что позволит более точно определить количество переболевших COVID-19 - даже в легкой и бессимптомной форме, пишет Politico со ссылкой на источник в CDC.

1 апреля американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало разрешение на проведение таких тестов, несмотря на их недостаточную изученность, поскольку потенциальные преимущества перевешивают риски.

Издание напоминает, что по данным СМИ, испытуемых при тестировании разделят на группы: люди из районов, где наблюдаются вспышки COVID-19, из районов со спокойной эпидемиологической обстановкой и специфические группы, в том числе медработники, - чтобы оценить распространение вируса внутри каждой из групп.

Чтобы попасть на американский рынок, медицинские изделия должны быть доказанно эффективными и безопасными, отмечает Politico.

Также в США в марте уже начались испытания на людях вакцины от коронавируса.

Соединенные Штаты с 26 марта лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По подсчетам американского университета Джона Хопкинса, заболевание диагностировано уже более чем у 310 тысяч человек, почти 8,5 тысячи пациентов скончались.