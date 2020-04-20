Президент Чехии призвал еще год не открывать границы страны из-за коронавируса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Границы Чешской Республики следует оставить закрытыми еще на год, чтобы избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью Radio Frekvence 1 .

По словам Земана, сам он планирует отдохнуть летом в своем загородном доме в Высочине. Президент Чехии посоветовал соотечественникам последовать его примеру и "ценить прекрасный чешский пейзаж".

Интернет-портал expats.cz напоминает, что замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула в марте не исключал продления ограничений на заграничные поездки на один или два года.

Чехия одной из первых в Европе закрыла свои границы для иностранцев: с 14 марта Прага приостановила выдачу шенгенских виз, а с 16 марта запретила въезд и выезд в страну, кроме чешских граждан и иностранцев с видом на жительство в Чешской Республике.

По подсчетам сайта Worldometers, в Чехии выявлено 6 746 случаев заболевания COVID-19, 186 человек умерли, 1 298 пациентов выздоровели.