Минздрав Чехии объявил, что худшее для страны в борьбе с COVID-19 уже позади

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Чехии удалось остановить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

"Худшее определенно для нас уже позади. В то же время больницы и палаты интенсивной терапии все еще располагают необходимыми ресурсами", - сказал он в среду журналистам.

Накануне, 7 апреля, чешские специалисты сообщили о 195 новых случаях заражения, что значительно ниже пикового показателя в 375 случаев, зафиксированного 27 марта.

"Недавние данные указывают на изменение общего направления, - прокомментировал ситуацию Ладислав Душек, руководитель чешского Института информации и статистики в сфере здравоохранения. - Это четкий сигнал того, что неконтролируемое распространение болезни остановлено".

С понедельника, 6 апреля, власти Чехии начали ослаблять некоторые меры, призванные сдержать распространение коронавируса - в частности открылись некоторые магазины, разрешено не использовать маску при занятиях спортом.