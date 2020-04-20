Минимум десять человек стали жертвами стрельбы в Канаде

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В результате 12-часовой перестрелки в канадской провинции Новая Шотландия погибли не менее десяти человек, в их числе полицейский и стрелок, сообщает канадский телеканал CBC.

Полиция Новой Шотландии (RCMP) проинформировала, что преступник - 51-летний Габриэль Уортман. CBC в свою очередь указывает, что человек с таким именем числится стоматологом в Галифаксе на веб-сайте Общества стоматологов Новой Шотландии.

Поздним вечером субботы мужчина открыл стрельбу в небольшом городе Портапик (Новая Шотландия), затем он скрылся на машине. Полиция преследовала преступника по оживленному шоссе почти до полудня воскресенья. RCMP предупреждала в твиттере, что Уортман может быть в полицейской форме, но он не служит в полиции.

Одной из жертв стрелка стала Хайди Стивенсон, 23 года прослужившая в полиции. Еще один полицейский получил ранения, не угрожающие жизни.

RCMP отмечает, что итоговое число жертв, с большой степенью вероятности, окажется больше. Так, The Guardian приводит слова главного суперинтенданта местной полиции Криса Лэзера, который оценил число погибших как минимум в 13.

Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнейл назвал стрельбу "одним из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции".