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Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 16 человек

Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 16 человек
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 16 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, убитый стрелок в это число не входит, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP).

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По словам комиссара RCMP Бренды Луки, полиция пока не рассматривает этот инцидент как теракт. Она не исключила, что число жертв может еще вырасти по мере осмотра мест происшествия.

Поздним вечером в субботу (в воскресенье по московскому времени) мужчина открыл стрельбу в небольшом городе Портапик (Новая Шотландия), затем он скрылся на машине. Полиция предупреждала, что стрелок может быть в полицейской форме и автомобиле RCMP, но полицейским не является.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в Портапике. Среди погибших - служащая полиции, еще один полицейский ранен. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

Сначала в полиции заявили, что нападавший был задержан на бензоколонке в Энфилде, а позже уточнили, что он мертв. Как именно и почему он умер, не уточняется. Стрелок скрывался почти 12 часов - примерно до полудня воскресенья.

По данным полиции, стрелявшим оказался 51-летний мужчина по имени Габриэль Уортман. CBC обнаружил, что человек с таким именем числится стоматологом в Галифаксе на веб-сайте Общества стоматологов Новой Шотландии.

Канада Новая Шотландия Портапик

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