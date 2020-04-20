Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 16 человек

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 16 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, убитый стрелок в это число не входит, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP).

По словам комиссара RCMP Бренды Луки, полиция пока не рассматривает этот инцидент как теракт. Она не исключила, что число жертв может еще вырасти по мере осмотра мест происшествия.

Поздним вечером в субботу (в воскресенье по московскому времени) мужчина открыл стрельбу в небольшом городе Портапик (Новая Шотландия), затем он скрылся на машине. Полиция предупреждала, что стрелок может быть в полицейской форме и автомобиле RCMP, но полицейским не является.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в Портапике. Среди погибших - служащая полиции, еще один полицейский ранен. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

Сначала в полиции заявили, что нападавший был задержан на бензоколонке в Энфилде, а позже уточнили, что он мертв. Как именно и почему он умер, не уточняется. Стрелок скрывался почти 12 часов - примерно до полудня воскресенья.