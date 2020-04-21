Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries увеличил оборот вдвое в I квартале

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries в I квартале 2020 года увеличил оборот вдвое (на 95%) по сравнению с показателем за I квартал 2019 года, до 75,3 млрд рублей.

Компания выполнила 60,5 млн заказов, что в два раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Wildberries. Число покупателей в I квартале выросло более чем в два раза, а в апреле - уже в три раза по сравнению с прошлогодним показателем.

Кроме того, выросла доля покупателей из небольших населенных пунктов России. Так, в городе Заполярный Мурманской области с населением 15 тыс. человек продажи выросли на 1 120% год к году, в Нязепетровске Челябинской области, где проживают 11,5 тыс. человек, - на 1 185%, в Нолинске Кировской области с численностью населения менее 10 тыс. человек - на 1 425%.

Самую большую долю в обороте компании - 58% - занимает fashion-сегмент. В I квартале продажи этих товаров выросли на 57%, до 43,7 млрд рублей. Доля детских товаров составила 16% (11,7 млрд рублей, +80%). В 2 раза выросла доля сегмента "электроника, бытовая техника и оргтехника" - с 5 до 10% (7,5 млрд рублей, +255%), доля товаров для дома и дачи увеличилась на треть, до 9% (7 млрд рублей, +178%).

При этом наиболее высокими темпами рос оборот в категориях non-fashion: инструменты (+1 666% год к году), товары для здоровья (+1 064%), продукты питания (+850%), книги и канцелярские товары (+268%), электроника, бытовая техника и оргтехника (+255%), спортивные товары (+197%), товары для дома и дачи (+178%) и бьюти-товары (+124%).

Кроме того, в I квартале компания значительно расширила ассортимент товаров первой необходимости: продуктов питания (+540% год к году), детского питания (+520%), товаров для здоровья, в том числе антисептиков и средств гигиены (+295%), товаров для новорожденных (+130%) и хозяйственных товаров (+115%).

Категория "продукты питания" пополнилась более 700 новыми брендами ("Агро-Альянс", Kellogg's, "Едим Дома", "Беринг", "Любятово", Fazer, Corny, Vittell, Perrier, Borjomi, "Сенежская" и др.).

В целом число брендов, представленных в интернет-магазине, в I квартале увеличилось на 5 тыс. и достигло 35 тыс. Число поставщиков компании выросло в 1,5 раза, до 26 тыс. 40% продукции партнеров компании производится в России.

Наибольшая динамика прироста новых поставщиков - почти в три раза год к году - отмечалась в марте после упрощения процедуры регистрации на B2B-портале для поставщиков, а в первые недели апреля число новых поставщиков выросло уже в пять раз год к году.

Собственная сеть пунктов выдачи заказов Wildberries расширилась на 900 новых точек и теперь объединяет более 7 тыс. пунктов самовывоза.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Польше. Ассортимент площадки насчитывает более 3,7 млн товарных наименований от 35 тыс. российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое).