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Decathlon открыл онлайн-магазин на маркетплейсе Ozon

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Французская сеть гипермаркетов спортивных товаров Decathlon вышла на маркетплейс Ozon.

Ассортимент Decathlon на онлайн-площадке представлен спортивной одеждой и спортивными товарами - всего около 1,5 тыс. наименований - и будет регулярно расширяться сезонными товарами, говорится в сообщении Ozon.

Decathlon работает на маркетплейсе, используя собственные логистические центры: ритейлер самостоятельно хранит товары и отправляет их на сортировочные центры Ozon для сборки в заказы и доставки клиентам. Цены на площадке аналогичны ценам в собственных офлайн-магазинах и в интернет-магазине сети.

"Возможности маркетплейса актуальны не только для малого и среднего бизнеса, но и для больших розничных сетей - благодаря Ozon они могут расширять географию своих продаж по всей стране без ограничений и выйти на ежемесячную аудиторию более 38 млн пользователей, которые привыкли покупать на площадке все необходимое - от товаров повседневного спроса до одежды и спортивной атрибутики", - отметила руководитель направления "спорт" в Ozon Мария Сальникова (ее слова процитированы в сообщении).

По ее словам, в первой половине апреля продажи спортивных товаров на Ozon росли в три раза год к году, что говорит о том, что "россияне и дома поддерживают здоровый образ жизни".

За счет партнеров маркетплейса Ozon продолжает увеличивать ассортимент, который является важнейшим драйвером роста площадки. Сейчас ассортимент Ozon превышает 5 млн товарных наименований, при этом более 80% всего ассортимента обеспечивают продавцы платформы.

Рост интереса к маркетплейсам

Ранее Ozon сообщил о росте интереса бизнеса к маркетплейсам - за первую неделю апреля количество регистраций новых компаний на Ozon выросло на 60% по сравнению со среднедневным значением в марте. Активными продавцами на маркетплейсе являются около 9,5 тыс. компаний, в процессе заведения товаров на находятся около 23 тыс. компаний.

По данным сайта Decathlon, из-за ограничений, введенных в России для борьбы с распространением коронавируса, в обычном режиме продолжают работать только три магазина сети (в Пензе, Твери и Томске). Еще 26 магазинов работают только как пункты выдачи заказов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка операционной компании сети в России (ООО "Октоблу") за 2018 год составила 22 млрд рублей.

Decathlon Ozon Франция Мария Сальникова

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