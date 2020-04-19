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Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

В интервью телеканалу АВС она заявила, что вопросы, связанные с коронавирусом, являются поводом для проведения независимого расследования.

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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сказал в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.

17 апреля власти Уханя уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии. Выяснилось, что число жертв коронавируса в городе на самом деле выше на 1 290 человек и составляет 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333. В КНР эти уточненные данные объяснили недоучетом.

Австралия Китай коронавирус

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