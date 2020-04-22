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Delta Airlines получила квартальный убыток впервые за пять лет

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Delta Air Lines сообщила о чистом убытке в $534 млн, или $0,84 на акцию в I квартале 2020 года. Это первый квартальный убыток перевозчика более чем за пять лет. В январе-марте 2019 года компания отчиталась о $730 млн чистой прибыли, или $1,09 на акцию.

Экономический кризис

Убыток без учета разовых факторов составил $0,51 на акцию по сравнению с прибылью в размере $0,96 на акцию годом ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка Delta упала на 18%, до $8,59 млрд с $10,47 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $9,2 млрд. Авиакомпания сообщила, что во II квартале ожидает сокращения выручки на 90% в годовом измерении.

Загруженность рейсов в первом квартале снизилась до 73,1% с 82,7% годом ранее. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 79,1%.

Delta намерена замедлить темпы расходов со $100 млн в день на конец марта до $50 млн в день к концу июня. Авиакомпания ожидает, что объем ликвидности к концу второго квартала составит $10 млрд по сравнению с $6 млрд на текущий момент. Финдиректор компании Пол Якобсон согласился отложить уход в отставку, чтобы помочь коллегам в кризис.

Из-за коронавируса объем пассажирских перевозок в США рухнул на 95%, и авиакомпании ожидают, что опасения, связанные с коронавирусом, окажут значительное давление на спрос на перелеты в ближайшем будущем.

Delta отчитывалась о годовой прибыли на протяжении 10 лет подряд и ждала сохранения активного спроса в 2020 году. Компания в последний раз зафиксировала квартальный убыток в четвертом квартале 2014 года.

Акции Delta Air на предварительных торгах в среду растут на 4,6%. За последние три месяца капитализация компании рухнула на 61,3% и составляет $14,79 млрд.

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Хроника 27 января – 22 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Delta Airlines США коронавирус Пол Якобсон

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