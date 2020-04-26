Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

Версии об исчезновении Ким Чен Ына, снижение реальных доходов россиян и новые данные об умерших от коронавируса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число умерших от коронавируса в Москве достигло 404 человек. За сутки в столице умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией.

- Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Мировые СМИ сообщают, что лидер КНДР может быть тяжело болен, находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце либо даже умер. Северокорейские СМИ пишут не о его здоровье, а о 88-летии армии КНДР. В то же время эксперты сайта 38 North по спутниковым снимкам обнаружили бронепоезд Ким Чен Ына на станции курортного города Вонасан - там он может находиться, чтобы не заразиться коронавирусом.

- Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились на 0,2%, следует из статистики Росстата. Номинальные доходы населения в этот период увеличились на 3,3% и составили 31 246 рублей. В последний раз реальные располагаемые доходы снижались год назад - в I квартале 2019 года.

- Борис Джонсон, переболевший COVID-19, вернется к работе в понедельник. Замещавший его на посту премьера глава МИД Доминик Рааб вернется к выполнению своих прежних обязанностей. На Даунинг-стрит также добавили, что британский премьер "рвется в бой".

- Власти Нижегородской области с понедельника ограничат въезд в регион. Въезд будет разрешен только обладателям экстренных рабочих пропусков и тем, у кого есть местная прописка. Всех въезжающих в регион без рабочего пропуска губернатор Глеб Никитин распорядился отправлять на карантин.