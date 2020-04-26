Переболевший COVID-19 Борис Джонсон вернется к работе в понедельник

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 27 апреля, вернется к работе после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит.

Отмечается, что временно замещающий Джонсона на посту премьера глава МИД Доминик Рааб вернется к выполнению своих прежних обязанностей.

На Даунинг-стрит также заявили, что Джонсон "рвется в бой".

Джонсон 27 марта сообщил, что заразился коронавирусом и поэтому самоизолировался. На тот момент у него проявились слабые симптомы респираторного заболевания, и британский премьер продолжал работать дистанционно.

Вечером 5 апреля его доставили в больницу Святого Фомы по рекомендации врача, поскольку у него не спадала температура и продолжался кашель. 6 апреля было объявлено, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии.

В правительстве его функции временно выполняет глава МИД Доминик Рааб.

12 апреля Джонсона выписали из больницы. На следующий день стало известно, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.