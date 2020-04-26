Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион с понедельника

Въезд будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правила въезда в Нижегородскую область будут ужесточены со следующей недели на фоне распространения коронавируса COVID-19, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем инстаграме.

"На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские", - написал Никитин.

Ранее со ссылкой на указ Никитина сообщалось, что все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. Это можно сделать либо в домашних условиях, либо в обсерваторе. "Прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок", - сообщала пресс-служба правительства региона.

В Нижегородской области подтверждено 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 человек выздоровели и выписаны, восемь пациентов умерли.