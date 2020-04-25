Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек

За прошедшие сутки скончались еще 38 пациентов с COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 404, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - информирует столичный оперштаб.

В Москве по состоянию на утро субботы было выявлено 39 509 заболевших COVID-19, за прошедшие сутки это число выросло 2612.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.