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Российское военное судно впервые за 30 лет зашло в австралийский порт

Экипаж преодолел более 10 тыс. морских миль, занимался уточнением координат Южного магнитного полюса планеты

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" совершило деловой заход в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит запасы воды, топлива и продовольствия.

"Этот визит стал первым заходом российского военного судна в австралийский порт за последние три десятка лет", - сказано в сообщении ТОФ.

Экипаж "Маршала Геловани" находится в дальнем походе, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

"С момента выхода ГС "Маршал Геловани" из Владивостока судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли провело замеры по определению точных координат полюса. Также исследована гидрология моря в этом районе", - отмечается в сообщении.

Россия Австралия Таунсвилл Маршал Геловани Тихоокеанский флот ТОФ

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