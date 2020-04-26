Российское военное судно впервые за 30 лет зашло в австралийский порт

Экипаж преодолел более 10 тыс. морских миль, занимался уточнением координат Южного магнитного полюса планеты

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" совершило деловой заход в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит запасы воды, топлива и продовольствия.

"Этот визит стал первым заходом российского военного судна в австралийский порт за последние три десятка лет", - сказано в сообщении ТОФ.

Экипаж "Маршала Геловани" находится в дальнем походе, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

"С момента выхода ГС "Маршал Геловани" из Владивостока судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли провело замеры по определению точных координат полюса. Также исследована гидрология моря в этом районе", - отмечается в сообщении.