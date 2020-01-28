Экспедиция ВМФ РФ прибыла в Антарктиду на празднование 200-летия открытия континента

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Океанографические исследовательские суда (ОИС) Военно-Морского Флота (ВМФ) России "Адмирал Владимирский" и "Янтарь" прибыли к берегам Антарктиды для участия в памятных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия шестого континента российскими моряками, которые состоятся 28 января на станции "Беллинсгаузен", сообщил во вторник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Оба судна встали на рейд в заливе Максвэлла. Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу в настоящее время осуществляется кругосветная океанографическая экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И. Крузенштерна. В экспедиции принимает участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ. В ходе экспедиции на определенных участках маршрута к ОИС "Адмирал Владимирский" присоединяются и другие гидрографические и исследовательские суда ВМФ России, - в частности гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь"", - сказал Дыгало.

Он уточнил, что экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом и продлится с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Маршрут был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели бы памятные мероприятия.

В ходе экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, для пополнения базы климатических данных. Кроме того, намечены гидрографические работы в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 1998 года и уточнить данные на навигационных морских картах всех морей и океанов.