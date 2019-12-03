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"Адмирал Владимирский" отправился из Кронштадта в кругосветную экспедицию

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" покинуло Кронштадт и отправилось в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию Военно-Морского Флота России, сообщил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС "Адмирал Владимирский" на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

"Проведение кругосветной океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, было спланировано и организовано в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, слова которого привел Дыгало.

В экспедиции принимает участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ, которые пройдут десятки тысяч миль по утвержденным маршрутам. Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 года "Адмирал Владимирский" и "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.

Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

В ходе океанографической экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В соответствии с международными обязательствами РФ по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года, материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов.

В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса. На этапе экспедиции Кронштадт - Беллинсгаузен на ОИС "Адмирал Владимирский" пройдут практику 14 курсантов штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского института.

Адмирал Владимирский

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