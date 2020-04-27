Boeing отказался от покупки бизнеса бразильской Embraer

В Embraer разрыв соглашения назвали незаконным и пообещали добиваться компенсаций

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Авиастроительная корпорация Boeing передумала покупать бизнес бразильского конкурента Embraer, что позволит ей сэкономить ситуации $4,2 млрд. Boeing сообщил, что они не сумели в срок до 24 апреля договориться об условиях сделки, и концерн воспользовался правом разорвать соглашение.

"Boeing активно работал более двух лет над подготовкой сделки с Embraer. В последние месяцы мы вели продуктивные, однако в конечном итоге оказавшиеся безуспешными переговоры. Мы все стремились решить спорные моменты до крайнего срока заключения сделки, однако этого не произошло", - заявил отвечавший за сделку менеджер Boeing Марк Аллен.

В Embraer заявили, что Boeing отказался от сделки незаконно и использовал неправомерные требования как предлог, чтобы не выполнять своих обязательств. Бразильская компания пообещала, что будет добиваться от Boeing компенсаций.

Решение Boeing продиктовано "нежеланием завершать сделку в свете собственного финансового положения авиаконцерна, а также других деловых и репутационных проблем", считают в Embraer.

О сделке Boeing и Embraer было объявлено в 2018 году. Boeing планировал за счет приобретения Embraer выйти на рынок региональной авиации, где используются самолеты вместимостью около 100 человек. Европейский концерн Airbus, главный конкурент Boeing, в 2018 году приобрел программу узкофюзеляжных самолетов Bombardier CSeries и эти 100-150-местные лайнеры были включены в продуктовую линейку Airbus.

Сделка предусматривала в том числе создание двух совместных предприятий. Одно из них должно было заниматься производством пассажирских самолетов и оказанием сопутствующих услуг. Доля американской корпорации в нем составляла бы 80%. Второе СП должно было специализироваться на продвижении военно-транспортного самолета C-390 Millennium с долей Embraer в 51%, Boeing - 49%.

Сделка была одобрена в США, Китае, Японии, и только переговоры с Еврокомиссией еще не успели завершиться.

Какие именно разногласия помешали закрыть сделку, компании не уточнили. Эксперты отмечают, что капитализация Embraer упала на две трети с начала 2020 года в связи с фактическим коллапсом глобальной авиационной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что Boeing не планирует платить Embraer компенсацию за расторжение сделки, размер которой, по условиям соглашения, должен составить $75-100 млн.

Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. В настоящее время компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов по объему выручки. Штат Embraer насчитывает около 18 тыс. человек. Наиболее известные модели ее лайнеров имеют от 70 до 140 посадочных мест. Самый маленький лайнер Boeing имеет около 130 посадочных мест.

С начала года капитализация Boeing сократилась почти на 60% из-за проблем с возвращением к полетам самолетов Boeing-737 MАX, а также кризиса в отрасли. В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, авиаконцерн привлек кредит в размере $13,8 млрд.

В середине марта Boeing попросил у правительства США не менее $60 млрд финансовой помощи для поддержки всей аэрокосмической отрасли страны.