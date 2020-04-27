Китайские чиновники объявили, что коронавируса в Ухане больше нет

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В минувшее воскресенье, 26 апреля, из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции.

С декабря прошлого года в Хубэе жертвами коронавируса стали в общей сложности 4 512 человек (в Ухане - 3 869), число инфицированных составило 68 128 человек (в Хуане - 50 333).

Впервые COVID-19 был выявлен на рынке в Ухане. В США заявили, что американская разведка выясняет, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение. При этом американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой COVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как она реагировала на кризис с пандемией коронавируса. При этом Трамп неоднократно говорил о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о новой инфекции.