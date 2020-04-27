Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 971 475+74 729

Китайские чиновники объявили, что коронавируса в Ухане больше нет

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В миреЗа сутки в материковом Китае выявлены три новых случая заражения коронавирусомЧитать подробнее

В минувшее воскресенье, 26 апреля, из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции.

С декабря прошлого года в Хубэе жертвами коронавируса стали в общей сложности 4 512 человек (в Ухане - 3 869), число инфицированных составило 68 128 человек (в Хуане - 50 333).

Впервые COVID-19 был выявлен на рынке в Ухане. В США заявили, что американская разведка выясняет, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение. При этом американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой COVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как она реагировала на кризис с пандемией коронавируса. При этом Трамп неоднократно говорил о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о новой инфекции.

Ухань оживает после карантина

12
Хроника 09 января – 27 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Ухань Хубэй коронавирус

Новости по теме

Новости

Boeing отказался от покупки бизнеса бразильской Embraer

СМИ узнали о готовящемся ослаблении карантина в Великобритании

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Южнокорейский министр не увидел ничего необычного в ситуации с КНДР

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына

Глава МВД Украины сообщил о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне

Глава МВД Украины сообщил о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

Белоруссия почти полностью загрузила свои НПЗ на фоне низких цен на нефть

Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');