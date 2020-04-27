Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Общее число заболевших коронавирусом в мире достигло 3 002 303 человек, число летальных исходов выросло до 208 131, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Лидируют по числу заболевших США (972 969 человек, умерли 55 118), на втором месте - Испания (229 422 человека, умер 23 521), на третьем - Италия (199 414 человек, умерли 26 977).

Во Франции зарегистрированы 162 220 заболевших и 22 890 летальных исходов, в Германии - 158 142 случая заболевания и 5 985 погибших, в Великобритании - 154 038 заболевших и 20 797 умерших.

Россия занимает в списке университета Джонса Хопкинса девятое место: по последним данным, число заболевших достигло 87 147. Зарегистрированы 794 летальных исхода, выздоровели 7 346 пациентов.