За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая заражения коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом, два – у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны ( провинция Хэйлунцзян), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте в понедельник.

В воскресенье сообщалось об 11 выявленных новых случаях заражения при пяти ввезенных.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека (один скончавшийся был добавлен после корректировки данных Пекина), зарегистрировано 82 830 случаев заражения, из них 1 636 – ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 511 случаев заболевания: в Гонконге – 1 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 429 (шесть случаев смерти).