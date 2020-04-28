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Новый экипаж МКС успешно прошел инкубационный период по коронавирусу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж корабля "Союз МС-16" завершил прохождение инкубационного периода по коронавирусной инфекции после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) и чувствует себя нормально, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в твиттере.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС в автоматическом режиме 9 апреля.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" состоялся с космодрома Байконур. Это был первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией - на борту корабля находился новый экипаж МКС - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир) и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты проведут ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

На МКС они сменили космонавта "Роскосмоса" Олега Скрипочку, астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Джессику Меир.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не были допущены на космодром.

Астронавт Кэссиди на предполетной пресс-конференции выразил уверенность, что новый экипаж не завезет коронавирусную инфекцию на борт МКС.

МКС Союз МС-16 коронавирус

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