В Аргентине приступили к снятию связанных с коронавирусом ограничений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти Аргентины разрешили приступить к постепенному снятию ограничений, введенных для борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают латиноамериканские СМИ.

Это распоряжение не касается столичного региона, в котором режим самоизоляции продлен до 24 мая. Именно в Буэнос-Айресе и прилегающих к нему районах врачи зафиксировали 86% случаев заражения коронавирусом в стране.

На остальной территории Аргентины властям провинций разрешено постепенно снимать ограничения на промышленную и торговую деятельность. Также разрешается возобновлять работу индустрии развлечений.

Меры по самоизоляции были введены в Аргентине 50 дней назад. В стране выявили около 5,5 тыс. случаев заражения, 293 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины в рамках сдерживания коронавируса решили не возобновлять внутреннее и международное авиасообщение до 1 сентября.