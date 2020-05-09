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В Аргентине приступили к снятию связанных с коронавирусом ограничений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти Аргентины разрешили приступить к постепенному снятию ограничений, введенных для борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают латиноамериканские СМИ.

Пандемия коронавируса

Это распоряжение не касается столичного региона, в котором режим самоизоляции продлен до 24 мая. Именно в Буэнос-Айресе и прилегающих к нему районах врачи зафиксировали 86% случаев заражения коронавирусом в стране.

На остальной территории Аргентины властям провинций разрешено постепенно снимать ограничения на промышленную и торговую деятельность. Также разрешается возобновлять работу индустрии развлечений.

Меры по самоизоляции были введены в Аргентине 50 дней назад. В стране выявили около 5,5 тыс. случаев заражения, 293 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины в рамках сдерживания коронавируса решили не возобновлять внутреннее и международное авиасообщение до 1 сентября.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Аргентина Коронавирус

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