У Бориса Джонсона родился сын

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Симондс родился сын. Об этом сообщает BBC News.

BREAKING: Boris Johnson"s fiancée ⁦@carriesymonds⁩ has given birth to a baby boy, in a London hospital. pic.twitter.com/36aPhIHMxE — Piers Morgan (@piersmorgan) April 29, 2020

Симондс родила мальчика в одной из клиник Лондона утром 29 апреля. По словам пресс-секретаря премьера, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Супруги поблагодарили врачей за помощь.

Джонсону 55 лет. Новорожденный стал его шестым ребенком. Предполагается, что премьер и его невеста поженятся, как только завершится его бракоразводный процесс. Симондс стала первой партнершей британского премьер-министра, не находящейся с ним в официальном браке, за последние 250 лет.

В последний раз у действующего премьер-министра ребенок рождался десять лет назад: в августе 2010 года у Дэвида и Саманты Кэмерон родилась дочь.

Незадолго до рождения сына Джонсон выписался из больницы, где лечился от коронавирусной инфекции. 27 марта он сообщил в соцсетях, что у него выявлен COVID-19 со слабо выраженными симптомами и что он самоизолировался и продолжает работать дистанционно. 5 апреля его госпитализировали с несбиваемой температурой. 6 апреля ему стало настолько хуже, что его перевели в интенсивную терапию и назначили лечение кислородом без подключения к ИВЛ. 9 апреля Джонсона перевели в обычную палату, а 12 апреля выписали.