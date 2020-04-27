Борис Джонсон отказался от риска вызвать вторую волну коронавируса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Риски в связи с пандемией сейчас максимально велики для Великобритании, поэтому, из уважения к жертвам, которые уже принесли британцы, правительство не начнет смягчать карантинные меры слишком быстро, заявил в первом обращении к народу после выздоровления премьер-министр Борис Джонсон.

"Я знаю, что это тяжело. Я хочу перезапустить экономику так скоро, как только возможно, - сказал он. - Но я отказываюсь пренебречь жертвами, которые уже принесли британцы, и рискнуть спровоцировать второй пик".

Он отметил, что вторая волна эпидемии принесет не только новые случаи заболевания и новые смерти, но и приведет к экономической катастрофе, поскольку придется снова ударить по тормозам и остановить экономику во всей стране. Тогда ущерб для экономике будет более долгосрочным и тяжелым, считает он.

Он поблагодарил сограждан за упорство и мужество, а также за благоразумие, альтруизм и чувство единства.

Премьер назвал пандемию самым серьезным вызовом для страны после войны, но отметил, что, хотя проблемы продолжаются, Британии постепенно удается добиваться успеха в борьбе с коронавирусом и преодолевать пик. В частности. он отметил снижение числа госпитализаций заразившихся и уменьшение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Джонсон сам переболел коронавирусной инфекцией. Он вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в воскресенье вечером и приступил к работе. Daily Telegraph, ссылаясь на источники в его окружении, писала, что уже на этой неделе он может объявить о начале смягчения карантинных ограничений. Введенные ранее ограничения действуют до 7 мая, в этот день правительство должно объявить об их продлении или частичном смягчении. Собеседники газеты отмечали, что премьер настроен активно и очень хочет приступить к хотя бы изменению карантинных мер, если на это дадут добро эпидемиологи.