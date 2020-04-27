Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Борис Джонсон отказался от риска вызвать вторую волну коронавируса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Риски в связи с пандемией сейчас максимально велики для Великобритании, поэтому, из уважения к жертвам, которые уже принесли британцы, правительство не начнет смягчать карантинные меры слишком быстро, заявил в первом обращении к народу после выздоровления премьер-министр Борис Джонсон.

Экономический кризис

"Я знаю, что это тяжело. Я хочу перезапустить экономику так скоро, как только возможно, - сказал он. - Но я отказываюсь пренебречь жертвами, которые уже принесли британцы, и рискнуть спровоцировать второй пик".

Он отметил, что вторая волна эпидемии принесет не только новые случаи заболевания и новые смерти, но и приведет к экономической катастрофе, поскольку придется снова ударить по тормозам и остановить экономику во всей стране. Тогда ущерб для экономике будет более долгосрочным и тяжелым, считает он.

Он поблагодарил сограждан за упорство и мужество, а также за благоразумие, альтруизм и чувство единства.

Премьер назвал пандемию самым серьезным вызовом для страны после войны, но отметил, что, хотя проблемы продолжаются, Британии постепенно удается добиваться успеха в борьбе с коронавирусом и преодолевать пик. В частности. он отметил снижение числа госпитализаций заразившихся и уменьшение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Джонсон сам переболел коронавирусной инфекцией. Он вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в воскресенье вечером и приступил к работе. Daily Telegraph, ссылаясь на источники в его окружении, писала, что уже на этой неделе он может объявить о начале смягчения карантинных ограничений. Введенные ранее ограничения действуют до 7 мая, в этот день правительство должно объявить об их продлении или частичном смягчении. Собеседники газеты отмечали, что премьер настроен активно и очень хочет приступить к хотя бы изменению карантинных мер, если на это дадут добро эпидемиологи.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Великобритания Борис Джонсон коронавирус

Новости по теме

Новости

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

РФ вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

РФ вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В ОПЕК спрогнозировали возвращение нефти к $40 за баррель во втором полугодии 2020 года

Пандемия коронавируса

Китайские чиновники объявили, что коронавируса в Ухане больше нет

Boeing отказался от покупки бизнеса бразильской Embraer

СМИ узнали о готовящемся ослаблении карантина в Великобритании

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Южнокорейский министр не увидел ничего необычного в ситуации с КНДР

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');